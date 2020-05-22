Айбулат Хажин рассказал, как завершится учебный год для выпускников

| 22 май 2020 | 16:15

Сегодня, 22 мая, в министерстве образования и науки состоялся брифинг, посвященный подведению итогов учебного года. На вопросы отвечал глава ведомства Айбулат Хажин.







Одной из нашумевших тем последних дней остается отмена выпускных. Вернее их проведение переходит в режим онлайн. Однако Айбулат Хажин отметил, что пока что однозначно без последнего звонка остались девятиклассники. У тех, кто проучился 11 лет в школе, еще есть шансы отметить выпуск традиционно. Кроме того, министр образования попросил родственников школьников внимательнее отнестись к церемонии вручения аттестата.

— Выдаваться они будут в плавающем графике. Ни в коем случае нельзя допускать массового скопления наших детей. Я понимаю, что ребята будут приходить со своими родителями, близкими, дабы запечатлеть этот момент. Поэтому просьба все-таки минимизировать количество людей, которые будут приходить в школу на вручение аттестата. Чтобы не создавалась толчея, не было случаев заражения коронавирусной инфекцией, — пояснил Айбулат Хажин.

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Фото: azatliq.org