В Минобразовании Башкирии рассказали о проведении ЕГЭ в 2020 году
| 22 май 2020 | 18:12
Число пунктов проведения ЕГЭ увеличат в Башкирии. Об этом 22 мая сообщил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на брифинге в прямом эфире одного из телеканалов.
По его словам, это связано с тем, что в аудиториях будут находиться только по девять школьников, в то время как раньше экзамены сдавали по 15 учеников в кабинете. Таким образом, будет соблюдена дистанция между ними в 1,5 метра.
При этом будет соблюдаться санитарный режим. Для закупки дезинфицирующих средств и обеспечения школьников средствами индивидуальной защиты уже выделяются необходимые средства.