В Минобразовании Башкирии рассказали о проведении ЕГЭ в 2020 году

| 22 май 2020 | 18:12

Число пунктов проведения ЕГЭ увеличат в Башкирии. Об этом 22 мая сообщил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на брифинге в прямом эфире одного из телеканалов.







По его словам, это связано с тем, что в аудиториях будут находиться только по девять школьников, в то время как раньше экзамены сдавали по 15 учеников в кабинете. Таким образом, будет соблюдена дистанция между ними в 1,5 метра.



При этом будет соблюдаться санитарный режим. Для закупки дезинфицирующих средств и обеспечения школьников средствами индивидуальной защиты уже выделяются необходимые средства.



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Кроме этого, все учителя и члены комиссий сдадут тесты на коронавирус.Айбулат Хажин отметил, что Башкирия технически подготовлена к проведению экзаменов.