Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии для учителей изменили графики отпусков в 2020 году

В Башкирии для учителей изменили графики отпусков в 2020 году

В Башкирии для учителей изменили графики отпусков в 2020 году

| 22 май 2020 | 18:17

В Башкирии учителя традиционно уходили в отпуск в июле-августе. Однако в текущем году ситуация меняется. О том, когда учителя смогут отдохнуть перед началом нового учебного года, сообщил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин во время брифинга, посвященного подведению итогов 2019-2020 учебного года.

В Минобразовании Башкирии рассказали о проведении ЕГЭ в 2020 году

Читайте также:

В Минобразовании Башкирии рассказали о проведении ЕГЭ в 2020 году
Министр отметил, что у педагогов дополнительного образования июнь будет рабочим. Отпуск у них будет, по традиции, в июле-августе.

А вот для школьных учителей, поскольку кампания государственной итоговой аттестации переносится ровно на месяц, июнь будет месяцем отпусков, временем отдыха. После завершения ЕГЭ, в августе, они также смогут уйти в отпуск.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.i-gazeta.com
Фото: mozhaysk-24.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: