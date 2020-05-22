В Башкирии для учителей изменили графики отпусков в 2020 году

| 22 май 2020 | 18:17

В Башкирии учителя традиционно уходили в отпуск в июле-августе. Однако в текущем году ситуация меняется. О том, когда учителя смогут отдохнуть перед началом нового учебного года, сообщил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин во время брифинга, посвященного подведению итогов 2019-2020 учебного года.





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Фото: mozhaysk-24.ru

Министр отметил, что у педагогов дополнительного образования июнь будет рабочим. Отпуск у них будет, по традиции, в июле-августе.А вот для школьных учителей, поскольку кампания государственной итоговой аттестации переносится ровно на месяц, июнь будет месяцем отпусков, временем отдыха. После завершения ЕГЭ, в августе, они также смогут уйти в отпуск.