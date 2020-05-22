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В Минобразования Башкирии рассказали о порядке зачисления в первый класс в 2020 году

В Минобразования Башкирии рассказали о порядке зачисления в первый класс в 2020 году

| 22 май 2020 | 18:26

В республике рассказали о порядке зачисления в первый класс. Об этом речь шла на брифинге Министерства образования и науки Башкирии.



— У нас уже работают все информационные системы. Через портал ГИС идет запись в первый класс и запись в школу, — отметил министр образования и науки Айбулат Хажин. — Все электронные образовательные ресурсы работают, поэтому у каждого родителя есть возможность подать в онлайн-формате документы своего ребенка в первый класс. Мы видим —динамика обширна по всей республики.

Глава министерства образования и науки РБ обратил внимание родителей на то, что продолжает действовать и традиционная форма подачи заявлений.

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— Если у родителя нет возможности отправить документы через электронные ресурсы, то они могут дойти до школы, оставить обычное заявление, и ребенок будет зачислен в первый класс, — резюмировал Айбулат Хажин.
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Источник: www.i-gazeta.com

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