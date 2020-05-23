В Башкирии выпускники обратились к Радию Хабирову с просьбой провести последний звонок в обычном формате

| 23 май 2020 | 14:21

Ишимбае ученики 11 класса записали видеообращение к главе Башкирии Радию Хабирову, министру образования и науки РБ Айбулату Хажину и главе Ишимбайского района Азамату Абдрахманову. Выпускники выступили с просьбой провести последние звонки в традиционном формате.









«Мы тоже хотим праздник! Хотим фартуки и костюмы! Ленты и банты! Слезы и объятия!», – подписала обращение автор видео.



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Фото: скриншот видео

Школьники отметили, что они не настаивают на проведении последнего звонка в традиционные даты – в конце мая. По словам учеников, праздник можно провести позже, когда наладится эпидемиологическая обстановка в стране, но обязательно в живом формате, а не онлайн. Также школьники подчеркнули, что в Министерстве просвещения официально разрешили проведение ЕГЭ, однако последние звонки разрешают проводить только в онлайн-формате.