В Башкирии учителям предложат попробовать себя в качестве «советника-консультанта»

| 24 май 2020 | 22:31

В Башкирии, по данным института развития образования, будут менять схему школьного образования.



Новый ректор Института развития образования РБ Азат Янгиров заявил, что с нового учебного года должна начать действовать новая региональная образовательная платформа, которая поможет педагогам кардинально изменить модель своей работы с детьми.







- В России пока превалирует модель наставничества, хотя во всём мире общепринятым является процесс непрерывного образования, - пояснил свою мысль Азат Янгиров.



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Фото: интернет

По его словам, с нового учебного года при организации учебного процесса посредством новой образовательной платформы, учителя попробуют выступать «советниками-консультантами», а школьники смогут выбирать предметы.