Принято решение, что первые ЕГЭ 29 и 30 июня будут пробными

| 25 май 2020 | 21:54

Минпросвещения решило, что первые ЕГЭ будут пробными, они пройдут 29 и 30 июня. Об этом заявил сегодня глава министерства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».







— Было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены и начать единые государственные экзамены именно с пробных экзаменов, для того чтобы настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях и помещениях, — сказал министр, добавив, что штатные экзамены по литературе, географии и информатике, запланированные в эти дни, пройдут 1 июля.



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Фото: интернет