Рособрнадзор опубликовал актуальное расписание ЕГЭ
| 26 май 2020 | 09:20
Единый госэкзамен по русскому языку пройдет в течение двух дней, чтобы уменьшить число присутствующих, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля — по всем учебным предметам.