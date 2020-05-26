Рособрнадзор опубликовал актуальное расписание ЕГЭ

| 26 май 2020 | 09:20

Единый госэкзамен по русскому языку пройдет в течение двух дней, чтобы уменьшить число присутствующих, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.







"6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.



Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля — по всем учебным предметам.



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Фото: 1rre.ru

Третьего июля пройдут экзамены по литературе, географии и информатике, добавил глава ведомства.Вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.Перенос начала экзамена не повлияет на сроки приемной кампании в вузах, подчеркнул министр.