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Рособрнадзор опубликовал актуальное расписание ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал актуальное расписание ЕГЭ

| 26 май 2020 | 09:20

Единый госэкзамен по русскому языку пройдет в течение двух дней, чтобы уменьшить число присутствующих, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.



"6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля — по всем учебным предметам.

Принято решение, что первые ЕГЭ 29 и 30 июня будут пробными

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Третьего июля пройдут экзамены по литературе, географии и информатике, добавил глава ведомства.

Вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.

Перенос начала экзамена не повлияет на сроки приемной кампании в вузах, подчеркнул министр.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: 1rre.ru

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