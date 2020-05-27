Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы

| 27 май 2020 | 12:20

Абитуриенты в 2020 году смогут подать документы в вузы до сдачи ЕГЭ. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.







Известно, что прием документов начнется уже 20 июня и продолжится до 17 августа. По словам Валерия Фалькова, в этом году было решено не сдвигать сроки приема и дать возможность всем подать заявления в течение двух месяцев.

«Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить возможность всем абитуриентам начиная с 20 июня подавать заявления в вузы о поступлении на соответствующие направления или специальности, то есть особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление. Начиная, еще раз повторяюсь, с 20 июня до 17 августа», —заявил Валерий Фальков.



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Фото: s12.stc.all.kpcdn.net