В Минобразования Башкирии рассказали о надбавке учителям за классное руководство

| 27 май 2020 | 14:32

Сегодня, 27 мая, состоялось заседание президиума правительства Республики Башкортостан. В рамках встречи министр образования и науки Айбулат Хажин рассказал о доплатах учителям за классное руководство.







Денежное вознаграждение станет ежемесячным. По подсчетам экспертов, в республике на надбавку претендуют 25418 педагогов. А средний размер вознаграждения в Башкирии составит 7780 рублей. Надбавки начнут выдавать с начала нового учебного года.

— В Башкортостане с 1 сентября 2020 года школьные учителя, ведущие классное руководство, в дополнение к нынешним доплатам за него станут получать из федерального бюджета дополнительно по пять тысяч рублей. В среднем по республике совокупная доплата составит 7780 рублей. При этом, если педагог является классным руководителем в двух классах, эта сумма будет удвоена. И выше быть уже не может, — пояснил министр образования и науки.

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