Стала известна дата проведения школьных выпускных в 2020 году

| 29 май 2020 | 20:00

Министерство просвещения объявило дату проведения школьных выпускных в этом году. Регионам рекомендовали отпраздновать это событие 27 июня.







При этом большинство мероприятий пройдет в онлайн-режиме — в целях защиты здоровья учащихся и педагогов. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса. Также при соблюдении требований и предписаний Роспотребнадзора проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ.

— Центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер», который охватит своей программой все регионы страны, а в финальную часть программы войдёт популярный ежегодный фестиваль «Алые паруса», — сообщили в министерстве.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Министр просвещения Сергей Кравцов также заявил, что школьники смогут отпраздновать традиционно в более живом и тесном формате. Потом, в начале осени.