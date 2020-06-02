В Башкирии объявили об окончании 2019-2020 учебного года и подвели его итоги

| 02 июн 2020 | 11:57

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Айбулат Хажин, министр образования и науки республики объявил об окончании учебного года. От лица педагогической общественности он выразил слова благодарности Главе Башкирии Радию Хабирову за поддержку педагогического труда и внимание в условиях пандемии коронавируса.







Также он отметил, что последние звонки прошли в онлайн-формате, как и было рекомендовано Главой региона. Айбулат Хажин выразил надежду, что выпускные вечера пройдут в очной форме, когда ситуация с коронавирусом нормализуется.



Было объявлено, что аттестаты получат все обучающиеся 9 и 11 классов без экзаменов. ЕГЭ планируют сдавать более 17 тыс. учеников по всей республике. Для проведения ЕГЭ будут работать 110 пунктов проведения. Особое внимание будет уделяться санитарным нормам. В настоящее время выпускники готовятся к ЕГЭ в дистанционной форме.









Летняя оздоровительная кампания также стартовала в онлайн-режиме. Наряду с этим ведется подготовка детских лагерей к обычным сменам. В реестр уже вошли более 2 тысяч учреждений, еще свыше 400 завершают работы и оформление документов. Очная кампания будет запускаться поэтапно исходя из эпидемиологической обстановки в каждом муниципальном образовании.

Радий Хабиров сообщил, что первоначальной датой открытия детских лагерей было установлено 13 июля, но исходя из ситуации в текущее время, возможно дата будет перенесена на более ранний срок. Он также обратился к главам районов и призвал подготовить лагеря к 1 июля. Кроме того, было отмечено, что ситуация может измениться, поэтому начало июля - это рабочая дата. Работы по подготовке к открытию необходимо отрабатывать совместно с Роспотребнадзором.





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