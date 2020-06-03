В Башкирии приступили к внедрению единой школьной формы
| 03 июн 2020 | 17:59
Пока пилотными проектами выбрали только 4 муниципалитета: Абзелиловский, Благоварский, Фёдоровский и Янаульский районы.
Коллекцию школьной формы создали Ассоциация легкой промышленности республики совместно с УГНТУ. Фасоны разработали с учетом возрастов учеников и погодных условий. Также для одежды подготовили отличительный знак — шеврон с символикой Башкирии.
Минобр республики просит родителей снять мерки со своих детей на основе предложенной памятки. Отмечается, в ближайшее время в пилотных районах организуют показ коллекции школьной одежды. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram