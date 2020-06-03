Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии приступили к внедрению единой школьной формы

В Башкирии приступили к внедрению единой школьной формы

В Башкирии приступили к внедрению единой школьной формы

| 03 июн 2020 | 17:59

Пока пилотными проектами выбрали только 4 муниципалитета: Абзелиловский, Благоварский, Фёдоровский и Янаульский районы.

Коллекцию школьной формы создали Ассоциация легкой промышленности республики совместно с УГНТУ. Фасоны разработали с учетом возрастов учеников и погодных условий. Также для одежды подготовили отличительный знак — шеврон с символикой Башкирии.

В Башкирии объявили об окончании 2019-2020 учебного года и подвели его итоги

Читайте также:

В Башкирии объявили об окончании 2019-2020 учебного года и подвели его итоги
Минобр республики просит родителей снять мерки со своих детей на основе предложенной памятки. Отмечается, в ближайшее время в пилотных районах организуют показ коллекции школьной одежды.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bfmufa.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: