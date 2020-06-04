В Башкирии рассказали как будет проходить приемная кампания в вузы в 2020 году

| 04 июн 2020 | 11:55

В Министерстве образования и науки Республики Башкортостан уточнили, как абитуриенты 2020 года будут подавать документы в вузы и сузы в связи с пандемией COVID-19.



На 2020-2021 установлено 11 264 бюджетных мест, это на 1073 больше чем в прошлом году.







Сроки подачи документов в вуз

Приемная кампания на 2020-2021 учебном году пройдет с рядом особенностей. Речь идет о способах предоставления документов, сроках приема, проведении вступительных испытаний, зачислении.



Сроки приемной кампании устанавливаются относительно сроков завершения единого государственного экзамена (ЕГЭ):

- крайний срок для тех, кто поступает на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности (далее – ДВИ), проводимых вузом самостоятельно, вступительные испытания – 9 календарных дней после публикации результатов последнего ЕГЭ;

- крайний срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих без ДВИ – 23 дня с даты объявления результатов ЕГЭ.



Данные правила не распространяются на образовательные организации, реализующие программы подготовки кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка.



В настоящее время, согласно приказу Минобрнауки России РФ № 547 от 3 апреля 2020 г. об особенностях приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебный год, проведение ДВИ в вузах в 2020 году осуществляется с применением дистанционных технологий.



Вместе с тем сроки начала приема документов остаются в вузах неизменным – это 18-20 июня 2020 года (для очной формы обучения).



Зачисление в вузах пройдет в августе месяце. В первую очередь будут зачислены студенты, имеющие льготы.



Формат взаимодействия абитуриента и приемной комиссии будет максимально переведен в онлайн. Поступающие смогут направить заявление о приеме и необходимые документы в электронной форме через ресурсы вузов либо с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», к примеру, такой ресурс функционирует в УГАТУ. Ссылки на электронные заявления вузов размещены в системе АИС «Образование».









На всех официальных сайтах вузов имеются вкладки для абитуриентов - «Абитуриенту», «Поступление», в которых размещена информация о порядке приема, перечень специальностей и направлений подготовки, перечень вступительных испытаний, количество мест для приема на обучение.В целях информирования абитуриентов и их родителей о потенциале республиканских вузов работают горячие линии для информирования абитуриентов о поступлении в вузы.Приемная кампания в средние профессиональные учебные заведения.На 2020-2021 установлено 22 294 бюджетных мест.Приемная кампания в 2020 учебном году начинает работу с 15 июня.Прием документов на очную форму обучения по образовательным программам среднего профессионального образования завершается 25 августа 2020 года. Прием документов на очную форму обучения по программам по специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, завершается 15 августа 2020 года. При наличии свободных мест в образовательной организации прием документов на очную форму обучения продлевается до 25 ноября 2020 года.Формат взаимодействия абитуриента и приемной комиссии будет максимально переведен в онлайн. Также особенностями приемной кампании на 2020/2021 учебный год являются способы подачи заявления о приеме с приложением необходимых документов.

Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением необходимых документов одним из следующих способов:

- через операторов почтовой связи общего пользования;

- в электронной форме, т.е. посредством электронной почты организации или электронной информационной системы организации, в том числе с использованием функционала официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



В целях информирования абитуриентов и их родителей о потенциале республиканских колледжей работают горячие линии для информирования абитуриентов о поступлении в колледжи.





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