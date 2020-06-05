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Хабиров на "Часе образования" обсудил проведение школьных балов

Хабиров на "Часе образования" обсудил проведение школьных балов

| 05 июн 2020 | 14:59

Выпускные вечера в школах Башкирии, как и по всей стране, пройдут 27 июня в онлайн-формате. Об этом сообщил накануне министр образования и науки РБ Айбулат Хажин. Выпускные вечера в традиционном формате пока запланированы на 25 июля. Однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.



— Планируем, что при благоприятном исходе и с разрешения санитарных врачей сможем организовать такие балы после всех экзаменов 25 июля, — сказал министр на очередном «Часе образования».

Радий Хабиров отметил, что «ничего загадывать нельзя». Глава РБ акцентировал внимание участников «Часа образования» на проблеме, которая возникает ежегодно в период проведения выпускных вечеров.

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— Отвратительно, когда на выпускных вечерах наши школьники напиваются! Надо объяснить, что выпускной бал — это не повод употреблять алкоголь.
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Источник: www.i-gazeta.com

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