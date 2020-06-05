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Радий Хабиров сообщил, когда откроют детские сады в Башкирии

Радий Хабиров сообщил, когда откроют детские сады в Башкирии

| 05 июн 2020 | 18:01

В Башкирии пока не планируется открывать детские сады. Об этом заявил Радий Хабиров в ходе «Обрчаса».



Руководитель региона отметил, что ситуация с пандемией коронавируса пока не улучшилась, что не позволяет запускать работу социальных учреждений. Кроме того, напомним, за последние двое суток в Башкирии рекордное количество зараженных – 109 и 117 человек. Пока в республике продолжат работу дежурные группы в детских садах.

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«Ситуация с коронавирусом до сих пор нестабильная, поэтому торопиться с открытием детских садов не будем. Выходим из положения за счет дежурных групп в дошкольных учреждениях», — отметил Радий Хабиров.
Напомним, число заболевших коронавирусом в республике достигло 3727 человек. 

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Источник: gorobzor.ru

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