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Радий Хабиров напомнил об уголовной ответственности за создание очагов коронавируса в детских летних лагерях

Радий Хабиров напомнил об уголовной ответственности за создание очагов коронавируса в детских летних лагерях

| 05 июн 2020 | 19:15

Сегодня, 5 июня, на образовательном часе в правительстве РБ обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг детского летнего отдыха.



Напомним, что пока что кампания стартовала лишь в режиме онлайн. Но как отметил министр образования науки Башкирии Айбулат Хажин, уже сейчас более двух тысяч оздоровительных лагерей готовы принять своих маленьких гостей. Но с некоторыми оговорками, например, не будет родительских суббот. Также сотрудники учреждений перейдут на вахтовый режим работы. Радий Хабиров же вновь напомнил об ответственности за здоровье детей. Кроме того, руководитель региона попросил внимательнее следить за эпидситуацией. Стоит отметить, в последние 2 дня в Башкирии сохраняется высокий прирост заболевших.

Власти Башкирии сообщили, когда заработают детские лагеря

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— У нас огромная армия детей. Все они устали и хотят отдохнуть. Но прежде чем открывать детский лагерь, пять раз подумайте, все ли нормы соблюдены. Ведь, если после разрешения в лагере вспыхнет очаг заражения, будет возбуждено уголовное дело против тех, кто открыл смену. Если эпидситуация не улучшится, не рискуйте, — сказал Радий Хабиров.

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Источник: proural.info
Фото: скриншот с видео

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