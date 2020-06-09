В Стерлитамаке изменили размер оплаты за посещение детсадов

Стерлитамакский район | 09 июн 2020 | 13:56

5 июня мэр Стерлитамака Владимир Куликов внес коррективы в постановление Администрации Стерлитамака от 14 апреля 2020 No810 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях ГО г. Стерлитамак РБ, реализующих образовательные программы дошкольного образования».







Нормативно-правовой акт касается правоотношений, которые были установлены с 29 апреля текущего года. Так, сумма платы за посещение ребенком детского сада напрямую завит от времени работы группы: 3-5 ч - 60 руб. в день, 10,5 ч - 100 руб. в день и более 12 ч - 125 руб. в день.



Родительская плата не взимается, если ребенок не посещает детский сад.





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