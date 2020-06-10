В Башкирии подача документов на поступление в вузы будет производится через интернет

| 10 июн 2020 | 20:50

В этом году из-за пандемии коронавируса абитуриенты должны подать документы на поступление в вуз в онлайн-режиме. Об этом сообщил в эфире телеканала БСТ министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Глава ведомства также рассказал, что делать тем, у кого нет возможности выйти в интернет.







Так, выпускники могут обратиться в районные администрации с просьбой помочь отправить документы. Хажин также добавил, что абитуриенты смогут воспользоваться интернетом и во всех социальных объектах, чтобы быть в курсе, как продвигается приемная кампания.



Айбулат Хажин,, министр образования РБ:



Мы направили всем главам районов письмо с просьбой подхватить тех, у кого нет Интернета. Отправить в приемные комиссии наших вузов их документы. Все социальные объекты будут готовы подхватить и организовать подачу документов. Начиная с 25 июля, когда завершится ЕГЭ, в течение 3 дней каждую неделю в понедельник, среду и пятницу вы сможете использовать возможности Интернета во всех социальных объектах. В понедельник и пятницу с 10 до 13 часов, среда - с 15 до 18 часов.

Потом по итогам в один из вузов надо будет подать официальное заявление, чтобы посмотреть, зачислены ли вы на бюджет. Все вузы к этому готовы.

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Для того чтобы подать документы онлайн, выпускникам нужно зайти на сайт вуза, создать личный кабинет, вбить все данные и подать заявление, чтобы начать участие в гонке.