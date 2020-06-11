Какие успехи школьников будут учитываться при поступлении в вузы Башкирии
| 11 июн 2020 | 09:21
Ректоры вузов Башкирии рассказали, какие достижения школьников учитываются при поступлении в высшие учебные заведения РБ.
— Перечень индивидуальных достижений, за которые начисляется до 10 баллов к сумме ЕГЭ, у каждого вуза свой (он указывается на сайте приемной комиссии каждого университета), — сообщил ректор УГНТУ Олег Баулин на брифинге, посвященном приемной кампании в вузы и колледжи республики.
За золотой значок ГТО, за WorldSkills баллы добавляются везде. А вот с конференциями и олимпиадами, по словам Олега Баулина, дело обстоит иначе. Как правило, в вузах республики и Российской Федерации перечень олимпиад, конференций и других инженерных конкурсов закрытый или ранжированный (например, региональная, федеральная или международная олимпиады).
Олег Баулин рекомендовал абитуриентам заранее присылать информацию о достижениях, чтобы приемная комиссия могла однозначно сказать — за эту олимпиаду начисляется дополнительно три или пять баллов.
Ректор УГНТУ обратил внимание, что не всегда вузы начисляют дополнительные баллы и в качестве примера привел интернет-конференции и онлайн-конкурсы творческого характера.
Ректор БГМУ Валентин Павлов отметил, что при поступлении в медицинский университет учитываются все достижения, но сумма не может превышать 10 баллов.
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Руководитель БГПУ им. М. Акмуллы Салават Сагитов добавил, что в каждом университете учитываются результаты своих олимпиад, например, в БГПУ — Акмуллинской.
Как пояснил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин, стоимость обучения на коммерческой основе в колледжах и техникумах будет заморожена, как и в вузах республики. Цена останется на уровне прошлого года.
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