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Какие успехи школьников будут учитываться при поступлении в вузы Башкирии

Какие успехи школьников будут учитываться при поступлении в вузы Башкирии

| 11 июн 2020 | 09:21

Ректоры вузов Башкирии рассказали, какие достижения школьников учитываются при поступлении в высшие учебные заведения РБ.

— Перечень индивидуальных достижений, за которые начисляется до 10 баллов к сумме ЕГЭ, у каждого вуза свой (он указывается на сайте приемной комиссии каждого университета), — сообщил ректор УГНТУ Олег Баулин на брифинге, посвященном приемной кампании в вузы и колледжи республики.



За золотой значок ГТО, за WorldSkills баллы добавляются везде. А вот с конференциями и олимпиадами, по словам Олега Баулина, дело обстоит иначе. Как правило, в вузах республики и Российской Федерации перечень олимпиад, конференций и других инженерных конкурсов закрытый или ранжированный (например, региональная, федеральная или международная олимпиады).

Олег Баулин рекомендовал абитуриентам заранее присылать информацию о достижениях, чтобы приемная комиссия могла однозначно сказать — за эту олимпиаду начисляется дополнительно три или пять баллов.

Ректор УГНТУ обратил внимание, что не всегда вузы начисляют дополнительные баллы и в качестве примера привел интернет-конференции и онлайн-конкурсы творческого характера.

Ректор БГМУ Валентин Павлов отметил, что при поступлении в медицинский университет учитываются все достижения, но сумма не может превышать 10 баллов.

— Мы учитываем и победителей конкурса «Молодые профессионалы», и международные, межрегиональные олимпиады, в том числе по башкирскому языку и литературе. Также учитывается аттестат с «отличием» об окончании школы или «красный» диплом об окончании училища — плюс пять баллов, — уточнил правила приема в медицинский университет Валентин Павлов.
В Башкирии подача документов на поступление в вузы будет производиться через интернет

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Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин подчеркнул, что межрегиональная олимпиада по башкирскому языку и литературе впервые попала в федеральный перечень. Все государственные вузы республики результаты победителей и призеров учитывают при поступлении и присваивают дополнительные баллы.

Руководитель БГПУ им. М. Акмуллы Салават Сагитов добавил, что в каждом университете учитываются результаты своих олимпиад, например, в БГПУ — Акмуллинской.
— В этом году мы дополнительно ввели льготы для тех, кто собирается поступить в магистратуру — для работающих в сфере образования — школах, детсадах, учреждениях дополнительного образования, а также для закончивших вуз по педагогической специальности. Им будут предоставлены льготы — достаточно серьезные скидки. Позавчера президентом страны был утвержден законопроект, по которому студенты, закончившие третий курс, на четвертом курсе могут полноправно работать в школах, — добавил Салават Сагитов.
Наряду с вузами республики, в Башкирии работают 96 колледжей и техникумов , которые предоставляют 22 тысячи бюджетных мест. При поступлении учитывается средний балл аттестата и достижения абитуриентов: участие в творческих конкурсах, олимпиадах, участие в чемпионатах WorldSkills и «Абилимпикс».


Как пояснил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин, стоимость обучения на коммерческой основе в колледжах и техникумах будет заморожена, как и в вузах республики. Цена останется на уровне прошлого года.


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Источник: www.i-gazeta.com

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