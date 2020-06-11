Какие успехи школьников будут учитываться при поступлении в вузы Башкирии

| 11 июн 2020 | 09:21

Ректоры вузов Башкирии рассказали, какие достижения школьников учитываются при поступлении в высшие учебные заведения РБ.



— Перечень индивидуальных достижений, за которые начисляется до 10 баллов к сумме ЕГЭ, у каждого вуза свой (он указывается на сайте приемной комиссии каждого университета), — сообщил ректор УГНТУ Олег Баулин на брифинге, посвященном приемной кампании в вузы и колледжи республики.







За золотой значок ГТО, за WorldSkills баллы добавляются везде. А вот с конференциями и олимпиадами, по словам Олега Баулина, дело обстоит иначе. Как правило, в вузах республики и Российской Федерации перечень олимпиад, конференций и других инженерных конкурсов закрытый или ранжированный (например, региональная, федеральная или международная олимпиады).



Олег Баулин рекомендовал абитуриентам заранее присылать информацию о достижениях, чтобы приемная комиссия могла однозначно сказать — за эту олимпиаду начисляется дополнительно три или пять баллов.



Ректор УГНТУ обратил внимание, что не всегда вузы начисляют дополнительные баллы и в качестве примера привел интернет-конференции и онлайн-конкурсы творческого характера.



Ректор БГМУ Валентин Павлов отметил, что при поступлении в медицинский университет учитываются все достижения, но сумма не может превышать 10 баллов.

— Мы учитываем и победителей конкурса «Молодые профессионалы», и международные, межрегиональные олимпиады, в том числе по башкирскому языку и литературе. Также учитывается аттестат с «отличием» об окончании школы или «красный» диплом об окончании училища — плюс пять баллов, — уточнил правила приема в медицинский университет Валентин Павлов.

— В этом году мы дополнительно ввели льготы для тех, кто собирается поступить в магистратуру — для работающих в сфере образования — школах, детсадах, учреждениях дополнительного образования, а также для закончивших вуз по педагогической специальности. Им будут предоставлены льготы — достаточно серьезные скидки. Позавчера президентом страны был утвержден законопроект, по которому студенты, закончившие третий курс, на четвертом курсе могут полноправно работать в школах, — добавил Салават Сагитов.









Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин подчеркнул, что межрегиональная олимпиада по башкирскому языку и литературе впервые попала в федеральный перечень. Все государственные вузы республики результаты победителей и призеров учитывают при поступлении и присваивают дополнительные баллы.Руководитель БГПУ им. М. Акмуллы Салават Сагитов добавил, что в каждом университете учитываются результаты своих олимпиад, например, в БГПУ — Акмуллинской.Наряду с вузами республики, в Башкирии работают 96 колледжей и техникумов , которые предоставляют 22 тысячи бюджетных мест. При поступлении учитывается средний балл аттестата и достижения абитуриентов: участие в творческих конкурсах, олимпиадах, участие в чемпионатах WorldSkills и «Абилимпикс».

Как пояснил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин, стоимость обучения на коммерческой основе в колледжах и техникумах будет заморожена, как и в вузах республики. Цена останется на уровне прошлого года.





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