В Башкирии стоимость обучения в вузах и колледжах останется на уровне прошлого года
| 11 июн 2020 | 09:54
В Башкирии в 2020 году увеличилось количество бюджетных мест в вузах — до 11,2 тысячи мест и колледжах — до 22 тысяч мест. Однако если абитуриентам не удастся поступить на бюджетные места, их ждет приятная новость.
На брифинге, посвященном приемной кампании в вузы и колледжи, министр образования и науки РБ Айбулат Хажин сообщил, что стоимость обучения в учебных заведениях республики в новом учебном году будет заморожена.