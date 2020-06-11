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В Башкирии стоимость обучения в вузах и колледжах останется на уровне прошлого года

В Башкирии стоимость обучения в вузах и колледжах останется на уровне прошлого года

| 11 июн 2020 | 09:54

В Башкирии в 2020 году увеличилось количество бюджетных мест в вузах — до 11,2 тысячи мест и колледжах — до 22 тысяч мест. Однако если абитуриентам не удастся поступить на бюджетные места, их ждет приятная новость.



На брифинге, посвященном приемной кампании в вузы и колледжи, министр образования и науки РБ Айбулат Хажин сообщил, что стоимость обучения в учебных заведениях республики в новом учебном году будет заморожена.

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— Дети могут поступать на коммерческой основе, при этом стоимость обучения будет заморожена и сохранится на уровне прошлогодних цифр, — сказал министр.
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Источник: www.i-gazeta.com

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