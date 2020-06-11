Как в Башкирии поступить в медицинский университет по целевому направлению

| 11 июн 2020 | 10:23

Ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов, выступая 10 июня на брифинге по вопросу приёмной кампании в вузы и колледжи Башкирии, призвал абитуриентов поступать в медицинский университет «целевиками».







— Каждый год количество бюджетных мест в нашем вузе увеличивается. В этом году у нас 696 мест за счет федерального бюджета. Но у нас значительно увеличилось число «целевиков». Их уже около 70 процентов на эти бюджетные места — 472 человека. И мы призываем школьников республики, где бы они ни жили, обратиться к главным врачам больниц, поликлиник в районах, городах республики и заключить договора о целевом обучении. Министерство здравоохранения уже начало заключать эти договора. И до 15 июля мы будем параллельно с нашей общей приёмной кампанией отрабатывать с «целевиками».

— Любой выпускник школы или медицинского училища республики, неважно, из Уфы он или из сельских районов, должен выбрать себе на карте вне Уфы больницу, где он хочет работать после того, как завершит обучение в вузе. Не дожидаясь результатов ЕГЭ, он должен пойти к главному врачу этой больницы, и главный врач обязан заключить с ним договор о целевом обучении и выдать ему целевое направление. Это трёхсторонний договор — между абитуриентом, медицинским учреждением и Министерством здравоохранения РБ. Далее договор хранится в Министерстве здравоохранения РБ, абитуриент приносит нам копию, а из Минздрава присылают списки «целевиков».









Валентин Павлов обратил внимание абитуриентов на то, что, если даже они окончили школу в Уфе, то они могут заключать договора с любыми медицинскими заведениями в других муниципалитетах. И потом, отработав там, в соответствии с договором, три года, набравшись опыта, получив практику, можно вернуться и поступить в ординатуру БГМУ по любой выбранной специальности. А багаж, полученный в первичном звене здравоохранения, будет всю жизнь помогать таким специалистам.Про целевое обучение поступало на брифинге очень много вопросов. И Валентин Павлов озвучил, буквально, дорожную карту для желающих поступить по целевому направлению.

Министр образования и науки РБ Айбулат Хажин добавил, что при подаче документов на целевое обучение, у абитуриента сохраняется возможность подать документы и в другие вузы. Правда, в итоге абитуриент всё равно должен определиться, оценить свои возможности и подать оригинал документов в один вуз на одну специальность. Дублирование подачи оригиналов документов не допускается.





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