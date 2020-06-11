Как в Башкирии поступить в медицинский университет по целевому направлению
| 11 июн 2020 | 10:23
Ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов, выступая 10 июня на брифинге по вопросу приёмной кампании в вузы и колледжи Башкирии, призвал абитуриентов поступать в медицинский университет «целевиками».
— Каждый год количество бюджетных мест в нашем вузе увеличивается. В этом году у нас 696 мест за счет федерального бюджета. Но у нас значительно увеличилось число «целевиков». Их уже около 70 процентов на эти бюджетные места — 472 человека. И мы призываем школьников республики, где бы они ни жили, обратиться к главным врачам больниц, поликлиник в районах, городах республики и заключить договора о целевом обучении. Министерство здравоохранения уже начало заключать эти договора. И до 15 июля мы будем параллельно с нашей общей приёмной кампанией отрабатывать с «целевиками».
Про целевое обучение поступало на брифинге очень много вопросов. И Валентин Павлов озвучил, буквально, дорожную карту для желающих поступить по целевому направлению.
Министр образования и науки РБ Айбулат Хажин добавил, что при подаче документов на целевое обучение, у абитуриента сохраняется возможность подать документы и в другие вузы. Правда, в итоге абитуриент всё равно должен определиться, оценить свои возможности и подать оригинал документов в один вуз на одну специальность. Дублирование подачи оригиналов документов не допускается.
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