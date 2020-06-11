В Янаульском районе откроется детский сад с лифтом

Янаульский район | 11 июн 2020 | 11:37

В селе Шудек Янаульского района в начале нового учебного года откроется садик на 60 мест. Дошкольное учреждение отвечает всем требованиям пожарной безопасности. Двухэтажное здание оснащено системой дымоудаления.







Также есть лифт, благодаря которому посещать садик смогут дети с ограниченными возможностями. Сейчас на объекте завершили отделочные работы. Идет установка мебели. Здание возвели в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».



Салават Гильмиев, первый заместитель главы администрации Янаульского района:



Основные работы в садике уже завершены. Сейчас ведется работа по благоустройству территории. Сдача планируется на конец августа, и 1 сентября наши дети пойдут в новый садик.

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Фото: скриншот видео

Также в рамках проекта в 115 домов микрорайона Италмас заведут воду и газ. Кроме того, постелили и новый асфальт. Рядом с новым детским садом появится парк культуры и отдыха со спортивной площадкой, где местные жители смогут с пользой проводить свободное время.