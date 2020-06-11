Все российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов в 2020 году | 11 июн 2020 | 11:56 Все выпускники 9-х и 11-х классов в этом году получат аттестаты без сдачи экзаменов, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости. Читайте также: В Башкирии стоимость обучения в вузах и колледжах останется на уровне прошлого года Напомним, ранее министр образования Башкирии Айбулат Хажин сообщил, что все выпускники республики получат аттестаты до 15 июня. Выдавать документ будут в плавающем графике, чтобы не допускать массового скопления людей в школах. Ранее сообщалось, что В Башкирии подача документов на поступление в вузы будет производиться через интернет.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gtrk.tv Поделиться: Читайте также