Все российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов в 2020 году

| 11 июн 2020 | 11:56

Все выпускники 9-х и 11-х классов в этом году получат аттестаты без сдачи экзаменов, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram