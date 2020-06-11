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В Уфе родителей школьников просят оплатить переход в 5 класс инженерно-математического направления

В Уфе родителей школьников просят оплатить переход в 5 класс инженерно-математического направления

Уфа | 11 июн 2020 | 17:31

В одной из столичных гимназий родители школьников оказались в неприятной ситуации. Администрация учебного заведения потребовала от них деньги за переход ребенка в 5 класс. Подробности конфликта рассказал интернет-портал UTV.ru.



Родители гимназистов рассказали, что классный руководитель предложила перейти школьникам на следующий год в профильный класс. Вот только выбора не предоставила – родителей попросили оплатить 8 тысяч за переход в инженерно-математический класс. Тут возмущение коснулась сразу нескольких вопросов: почему родители обязаны платить такую большую сумму, и почему не было предложено других профильных направлений.

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Как объяснили в администрации школы, выбор других классов родителям был предоставлен – в школе обучаются ещё и по естественно-научному, гуманитарному и академическому направлениям. За инженерно-математический класс приходится платить, потому что среди основных дисциплин в этом классе включена робототехника, для которой необходимо специальное оборудование. Этим техническим оснащением ученики могут пользоваться с 5 по 9 классы включительно. К слову, по лицензии данное образовательное учреждение имеет право предоставлять платные услуги. Данная практика в гимназии существует уже на протяжении семи лет.

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Источник: bash.news

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