В Башкирии сообщили о правилах приема в первый класс

| 16 июн 2020 | 22:54

В Башкирии прием в первый класс проводится с некоторыми особенностями. Подробная информация прозвучала в ходе очередного брифинга Минздрава РБ.







По словам специалистов, правила очень простые — нужно предоставить лишь несколько документов, причем медсправка не требуется.

— Поступает ряд вопросов по поводу того, какие документы нужны при поступлении в первый класс. Правила приема первоклассников определены приказом Министерства просвещения РФ, — рассказала заместитель министра образования и науки РБ Альфия Галиева. — В перечне документов, которые первокласснику необходимо предоставить в школу, нет медицинской справки. Родителям необходимо написать заявление и предоставить свидетельство о рождении ребенка. Если ребенок проживает на прикрепленной к данной школе территории, родители должны предоставить также документ, подтверждающий это (причем в данном случае родители подают документы с 1 февраля по 30 июня). С 1 июля начинается прием документов первоклассников, которые проживают на территории, не закрепленной за выбранной ими школой.

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