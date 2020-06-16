Стало известно, в какой форме в Башкирии пройдут выпускные вечера

| 16 июн 2020 | 23:18

В Башкирии, как и во всех других регионах России, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 было принято решение провести выпускные вечера в школах в дистанционный форме. Согласно приказу Министерства просвещения РФ единый день для проведения дистанционных выпускных вечеров был назначен на 27 июня.







На онлайн-брифинге в Минздраве РБ заместитель министра образования и науки РБ Альфия Галиева сообщила, что в министерство поступает много вопросов и просьб организовать выпускные вечера в традиционной форме в конце июля, уже после завершения кампании по проведению ЕГЭ.

— Было такое мнение, что в конце июля, может быть, мы для выпускников республики, исходя из эпидемиологической ситуации, определим очную форму проведения выпускных вечеров, — отметила замминистра. — Поступает очень много просьб от выпускников, родителей. Все хотят лично увидеть своих учителей, встретиться со своими одноклассниками. Пока решения об очном проведении выпускных вечеров нет. Конкретного решения нет. В конце июля мы только предполагаем. Единый общефедеральный выпускной вечер состоится 27 июня в дистанционной форме.

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Фото: newsbash.ru