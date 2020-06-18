В Башкирии назвали даты зачисления выпускников в вузы
| 18 июн 2020 | 23:09
В Башкирии назвали даты зачисления выпускников в вузы республики. Об этом сообщили на брифинге в администрации Уфы.
— 22 августа будет первый приказ о зачислении в вузы страны, в том числе Уфы. В этот приказ попадут выпускники школ из особой категории — дети-сироты, дети с ОВЗ. 24 августа будет основное зачисление (до 80 процентов абитуриентов). 26 августа все абитуриенты будут знать, смогли ли они поступить на бюджетные места, — отметил председатель Совета ректоров Башкирии, ректор БГПУ им. М.Акмуллы Салават Сагитов. — Дальше в течение пяти дней мы будем работать с теми ребятами, которые не смогли поступить на бюджет, но хотят получать образование на договорной основе.
На сайтах вузов с 19-го числа будет размещаться информация о конкурсной ситуации, и абитуриент будет видеть, на каком месте по рейтингу он находится.
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