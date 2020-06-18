| 18 июн 2020 | 23:09

В Башкирии назвали даты зачисления выпускников в вузы республики. Об этом сообщили на брифинге в администрации Уфы.







— 22 августа будет первый приказ о зачислении в вузы страны, в том числе Уфы. В этот приказ попадут выпускники школ из особой категории — дети-сироты, дети с ОВЗ. 24 августа будет основное зачисление (до 80 процентов абитуриентов). 26 августа все абитуриенты будут знать, смогли ли они поступить на бюджетные места, — отметил председатель Совета ректоров Башкирии, ректор БГПУ им. М.Акмуллы Салават Сагитов. — Дальше в течение пяти дней мы будем работать с теми ребятами, которые не смогли поступить на бюджет, но хотят получать образование на договорной основе.



На сайтах вузов с 19-го числа будет размещаться информация о конкурсной ситуации, и абитуриент будет видеть, на каком месте по рейтингу он находится.

— Если вы 23 августа не попадаете в приказ о зачислении, то можно еще пересмотреть заявление, — разъяснил на примере председатель Совета ректоров Башкирии. — Может быть такая ситуация: например, тот, кто подал на физику в один вуз, не проходит на бюджет, а по информатике — проходит. Он может отозвать заявление, написать новое и попасть в оставшиеся 20 процентов.



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Салават Сагитов уточнил, что если до 18 августа абитуриент может подать 15 заявлений — в пять вузов по трем направлениям, то 23 августа он должен выбрать одно направление в один вуз. 24-25 августа можно пересмотреть заявление.Салават Сагитов напомнил, что 18 августа — последний день подачи заявления. Он посоветовал по возникающим вопросам обращаться в колл-центр: у каждого вуза свой (номер телефона можно узнать на сайте высшего учебного заведения).