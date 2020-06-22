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В БГМУ стартовал прием документов на новую медицинскую специальность

В БГМУ стартовал прием документов на новую медицинскую специальность

Уфа | 22 июн 2020 | 15:46

Башкирский государственный медицинский университет начал принимать документы на новую специализацию «Социальная работа в здравоохранении» (бакалавриат) и «биология» (магистратура). Как сообщает пресс-служба вуза, в период пандемии коронавируса данные профессии набирают интерес абитуриентов и работодателей.



Уточняется, что всего в приемной кампании медуниверситета запланировано 696 бюджетных мест, 454 из них – по целевым направлениям.

В текущем учебном году вуз выпустил 1 255 человек по программам специалитета (лечебное дело, педиатрия, стоматология, фармация, медико-профилактическое дело) и бакалавриата (биология), 906 ординаторов, а также 159 представителей среднего медперсонала.

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Напомним, в апреле 2020 года Клиника БГМУ была переквалифицирована в COVID-госпиталь из-за распространения коронавируса. Бригада специалистов, в которую входят также врачи-стажеры и студенты с опытом работы среднего и младшего медперсонала, работает в 14-дневную смену. Две специализированные бригады медиков направлены Карачаево-Черкесию и Амурскую область для оказания помощи в работе инфекционных госпиталей.

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Источник: gorobzor.ru

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