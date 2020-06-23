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К 2023 году в Башкирии откроют 10 новых полилингвальных школ

К 2023 году в Башкирии откроют 10 новых полилингвальных школ

| 23 июн 2020 | 16:11

Строительство новых школ запланировано в Абзелиловском, Белорецком, Иглинском, Учалинском, Салаватском, Хайбуллинском районах. Также новые школы построят в Нефтекамске, Сибае, Ишимбае, Туймазах и Стерлитамаке. В полилингвальных школах будет от 300 до 650 мест.



За два последних года две такие школы открыты в Уфе и в Стерлитамаке.

Полилингвальные школы в Башкирии представляют собой современные учреждения, в которых обучение проводится на нескольких языках: русском, башкирском, английском и других. Эти школы  оснащены современными технологиями. В первой половине дня дети учатся, а во второй для них проводятся различные дополнительные занятие. Это спорт, художественные, музыкальные, танцевальные занятия, театр, языковые клубы, различные кружки. Кроме этого, в полилингвальных школах с 5 класса внедряется профилизация обучения.

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Кроме этого, полилингвальные школы в Башкирии будут сотрудничать с ведущими образовательными организациями в России. Учителей ждут тренинги, мастер-классы. Для школьников будут организовывать встречи с выдающимися личностями.

Радий Хабиров, будучи ещё врио главы Башкирии, в 2019 году отмечал, что полилингвальные школы в Башкирии – не просто красивые здания.

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Источник: bash.news

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