Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В одной из школ Бирска открылась «Аллея памяти»

В одной из школ Бирска открылась «Аллея памяти»

В одной из школ Бирска открылась «Аллея памяти»

Бирский район | 23 июн 2020 | 22:11

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне учащиеся школы с начала учебного года выполняли проектно-исследовательские работы, находя уникальные архивные материалы о своих родных и близких ставших свидетелями и участниками войны, победа которой ковалась на полях сражений и в тылу.



Работы учеников предполагалось оформить в единую книгу памяти, но ценность детских исследований была настолько велика, что руководство школы решило не ограничиться выпуском одной книги, а создать в одной из рекреаций школы Аллею памяти.

Целый коридор на 3 этаже 8 школы города посвящен участникам Великой Отечественной войны: дедам и прадедам, героям и труженикам тыла, детям и взрослым. По инициативе учителей, школьников и их родителей вся информация о лицах Победы собрана здесь.

В Бирском районе Башкирии открылся первый в республике глэмпинг

Читайте также:

В Бирском районе Башкирии открылся первый в республике глэмпинг
Особенностью этой аллеи является «Стена памяти», на которую каждый желающий может вписать данные своего родственника, участника войны.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: Администрация Бирского района
Фото: Администрация Бирского района

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: