В одной из школ Бирска открылась «Аллея памяти»

Бирский район | 23 июн 2020 | 22:11

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне учащиеся школы с начала учебного года выполняли проектно-исследовательские работы, находя уникальные архивные материалы о своих родных и близких ставших свидетелями и участниками войны, победа которой ковалась на полях сражений и в тылу.







Работы учеников предполагалось оформить в единую книгу памяти, но ценность детских исследований была настолько велика, что руководство школы решило не ограничиться выпуском одной книги, а создать в одной из рекреаций школы Аллею памяти.



Целый коридор на 3 этаже 8 школы города посвящен участникам Великой Отечественной войны: дедам и прадедам, героям и труженикам тыла, детям и взрослым. По инициативе учителей, школьников и их родителей вся информация о лицах Победы собрана здесь.

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Источник: Администрация Бирского района

Фото: Администрация Бирского района

Особенностью этой аллеи является «Стена памяти», на которую каждый желающий может вписать данные своего родственника, участника войны.