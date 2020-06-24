Правительство России выделило около 22 млн рублей на бесплатное горячее питание школьников 1-4 классов
| 24 июн 2020 | 22:51
В России выделены денежные средства на бесплатное горячее питание для всех школьников, обучающихся в 1-4 классах. В этом году на эти цел будет направлено в регионы страны почти 22 миллиарда рублей.
Постановление уже подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.
Горячее питание будет бесплатно выдаваться всем учащимся младших классов, вне зависимости от социального положения их семей. Такое предложение было ранее озвучено Президентом России, позже его приняли в Госдуме. Сообщается, что все расходы на эти цели будут софинансироваться из федерального бюджета.
В 2020 году из бюждета в регионы поступит в общей сложности 21,8 млрд рублей, в 2021 и 2022 годах – по 43,6 млрд рублей. А региональные власти за свой счет уже смогут предоставить школьникам дополнительное питание.
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