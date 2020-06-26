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Минобразования Башкирии озвучило стоимость единой школьной формы

Минобразования Башкирии озвучило стоимость единой школьной формы

| 26 июн 2020 | 13:33

В правительстве Башкирии озвучили стоимость комплекта новой единой школьной формы. Об этом поговорили на совещании в формате часа образования.



По словам первого замминистра образования и науки Башкирии Ильдара Мавлетбердина, идею внедрения единой школьной формы положительно оценили жители Башкирии. С этим согласился и глава республики Радий Хабиров. 

«К родителям нужно подходить мягко, без давления. Нужно объяснить, что это качественная и красивая форма, передать эстетические моменты. Идея очень хорошая, я ее поддерживаю», – отметил руководитель региона.
В Башкирии приступили к внедрению единой школьной формы

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Стоимость одного комплекта оценили в четыре тысячи рублей. Коллекцию создавали в ассоциации легкой промышленности и УГНТУ. 
 
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Источник: gorobzor.ru

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