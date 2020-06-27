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В Башкирии появилась школа-интернат для особенных детей в Янауле

В Башкирии появилась школа-интернат для особенных детей в Янауле

Янаульский район | 27 июн 2020 | 12:02

Учиться там смогут 190 детей. Тут большой спортзал, мастерские, хороший актовый зал, просторные классные комнаты.

На территории — четыре теневых навеса, беговая дорожка, теннисная, баскетбольная и волейбольная площадки с мягким покрытием, футбольное поле и даже учебно-опытный огород. Интернат закроет потребности сразу 26 муниципалитетов. Здесь работают 110 педагогов, воспитателей и других специалистов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях.



— В республике много детей, которых я называю особенными. Помощь им — мой безусловный приоритет. Потому что когда это не так — они и их родители очень уязвимы, а часто — беззащитны. Но их диагноз — не приговор. Если вовремя начать с малышами заниматься, дать им навыки повседневной жизни, общения среди сверстников, то в будущем они получают профессию и удивляют нас своими талантами, — отметил глава.

В Янаульском районе откроется детский сад с лифтом

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На очереди еще ряд объектов. Строится реабилитационный центр «Салют» в Уфе, на юге республики — в Сибае — также запланировали такой объект.
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Источник: ufa1.ru
Фото: Радий Хабиров / Vk.com

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