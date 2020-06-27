В Башкирии появилась школа-интернат для особенных детей в Янауле
Янаульский район | 27 июн 2020 | 12:02
Учиться там смогут 190 детей. Тут большой спортзал, мастерские, хороший актовый зал, просторные классные комнаты.
На территории — четыре теневых навеса, беговая дорожка, теннисная, баскетбольная и волейбольная площадки с мягким покрытием, футбольное поле и даже учебно-опытный огород. Интернат закроет потребности сразу 26 муниципалитетов. Здесь работают 110 педагогов, воспитателей и других специалистов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях.
— В республике много детей, которых я называю особенными. Помощь им — мой безусловный приоритет. Потому что когда это не так — они и их родители очень уязвимы, а часто — беззащитны. Но их диагноз — не приговор. Если вовремя начать с малышами заниматься, дать им навыки повседневной жизни, общения среди сверстников, то в будущем они получают профессию и удивляют нас своими талантами, — отметил глава.
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