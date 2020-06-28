У детей из Белебея появилась возможность рисовать песком

Белебеевский район | 28 июн 2020 | 22:01

В детскую школу искусств № 1 Белебея поступило новое оборудование - новый рояль «Kawai», 40 мольбертов, 14 столов для рисования песком, 32 ученических комплекта мебели, банкетки, зеркальная фото-видеокамера «Никон», ноутбук, интерактивные доски, проекторы, учебные пособия и многое другое.





Сотрудников образовательного учреждения особенно впечатлили столы для рисования песком. Это оборудование позволит начать работу и с самыми маленькими воспитанниками. Сегодня в детской школе искусств Белебея обучается 860 детей. Руководство школы надеется, что обновления в материально-технической базе помогут учащимся достичь новых побед в творчестве.

По словам заместителя начальника управления социального развития администрации Белебеевского района Константина Хальзова, такая большая партия музыкального оборудования и техники поступает впервые за всю историю Белебея.

- Это знаковое событие не только для школы искусств, но и для всего района, - говорит г-н Хальзов. - Такое современное оборудование позволит перейти школе на совершенно другой уровень развития подготовки детей.

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Фото: bdshi1.bash.muzkult.ru | Детская школа искусств № 1 г. Белебея