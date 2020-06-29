В Башкирии перенесена дата открытия детских лагерей

| 29 июн 2020 | 10:30

Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение перенесли даты открытия пришкольных лагерей. Ранее правительство республики планировало отправить детей на отдых в школьные лагеря 1 и 3 июля.







«Давайте не будем брать грех на душу. Если Роспотребнадзор говорит не надо, значит не надо, потому что когда вспышка произойдет – это будет вплоть до уголовного преследования, — сказал Радий Хабиров. – Ставим промежуточную датц 13-15 июля. Будем мониторить».

По слова руководителя республики, санатории региона тоже пока остаются закрытыми и продолжают работать в режиме обсерваторов.

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Ранее сообщалось, что в Башкирии усилят контроль за детскими лагерями. Депутаты Госсобрания РБ приняли закон, согласно которому предполагается создание в республике Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей для осуществления контроля за детскими лагерями.