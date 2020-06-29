Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии перенесена дата открытия детских лагерей

В Башкирии перенесена дата открытия детских лагерей

В Башкирии перенесена дата открытия детских лагерей

| 29 июн 2020 | 10:30

Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение перенесли даты открытия пришкольных лагерей. Ранее правительство республики планировало отправить детей на отдых в школьные лагеря 1 и 3 июля.



«Давайте не будем брать грех на душу. Если Роспотребнадзор говорит не надо, значит не надо, потому что когда вспышка произойдет – это будет вплоть до уголовного преследования, — сказал Радий Хабиров. – Ставим промежуточную датц 13-15 июля. Будем мониторить».
По слова руководителя республики, санатории региона тоже пока остаются закрытыми и продолжают работать в режиме обсерваторов.

В Башкирии усилят контроль за детскими лагерями

Читайте также:

В Башкирии усилят контроль за детскими лагерями
Ранее сообщалось, что в Башкирии усилят контроль за детскими лагерями. Депутаты Госсобрания РБ приняли закон, согласно которому предполагается создание в республике Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей для осуществления контроля за детскими лагерями.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: