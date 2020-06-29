В Минобразования Башкирии рассказали подробности проведения ЕГЭ в 2020 году

| 29 июн 2020 | 11:32

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал о том, как будут проходить ЕГЭ-2020 в республике в период пандемии коронавируса.







Уточняется, что заявление на участие в ЕГЭ подали заявление 19 093 учащихся, из которых 17 647 – выпускники текущего года. Для проведения госэкзаменов в республике будет открыто 100 пунктов, в которых выделено 1 411 аудиторий.

«В республике планируется запустить республиканский дистанционный сервис ознакомления с результатами ГИА – ГИА-11. Он позволит подавать апелляцию о несогласии с результатами ГИА-11 в электронном виде», - добавил Хажин.



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«По требованиям Роспотребнадзора в кабинете не должно быть не более 9 человек. В связи с этим увеличилось количество пунктов и аудиторий проведения экзаменов», - рассказа он.Отмечается, что основной период сдачи ЕГЭ начнется 3 июля, а 3 августа стартует дополнительный период проведения экзаменов.По словам Хажина, перед экзаменами у школьников будут проверять температуру тела с помощью бесконтактных термометров, аудитории будут дезинфицировать до и после экзаменации, а людей в них рассадят зигзагообразно за партами с учетом соцдистанцирования в 1,5 метра. Также в аудиториях будут устанавливать дозаторы с антисептиками, оборудование для обеззараживания воздуха, а учащимся раздадут маски и перчатки.