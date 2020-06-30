Иммунологи предположили, как изменится обучение в школах с 1 сентября
| 30 июн 2020 | 18:52
После открытия школ 1 сентября возможны три разных сценария работы школ в условиях коронавируса. В первом пожилых учителей с хроническими заболеваниями, которым особенно угрожает инфекция, могут оградить от работы в классах, во втором — назначить им профилактический курс, а в третьем школы могут снова полностью закрыть на карантин. Такими прогнозами с URA.RU поделился врач-иммунолог Михаил Костинов.
«Люди с хроническими заболеваниями наверняка не будут участвовать в обучении во время пандемии. Скорее всего, в связи с карантинными мерами им позволят не посещать учреждения, а работать дистанционно», — заявил Костинов в беседе с корреспондентом агентства. По словам врача, уже сейчас для этого есть законные основания.
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При третьем сценарии, по мнению врача, в регионах могут произойти новые вспышки коронавируса, которые затронут в том числе и школы: «Действовать будут мобильно и в реальном времени. Если учитель заболеет коронавирусом, в школе наверняка объявят карантин». На дистанционное обучение могут отправить отдельные классы, где произошло заражение, или всю школу в целом, как это было раньше во время сезонных эпидемий ОРВИ.
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