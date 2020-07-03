В Давлекановском районе Башкирии состоялось открытие 9-ой Международной аэрокосмической школы

Давлекановский район | 03 июл 2020 | 13:39

Вот уже девятый год летняя школа приглашает самых талантливых детей со всей России и из-за рубежа, интересующихся авиацией и космосом. Участники – победители и призеры соответствующих олимпиад, конференций и конкурсов. В первой смене собрались ребята из разных уголков России: Кировской и Челябинской областей, Ростова-на-Дону, а также из нашей республики – представители Уфы и Туймазов.







На торжественной церемонии открытия первой смены присутствовали почетные гости: космонавт-испытатель СССР Урал Султанов, Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко, испытатель космической техники, водитель лунохода, генерал-майор Довгань Вячеслав Георгиевич, президент Международной аэрокосмической школы Вячеслав Аброщенко, вице-президент Союза женщин летных специальностей «Авиатриса», полковник ВВС, участница Международного женского перелета на вертолетах по маршруту «Москва-Маями» Галина Скробова – Кошкина, глава районной администрации Ильгиз Мухамедзянов и др.









По традиции, в честь открытия смены, в небе над Калиновкой прошло захватывающее авиационное шоу. Но этот год стал особенным для Международной школы: здесь установили бюст первому в мире космонавту Юрию Гагарину, а также мемориальную доску в честь Владимира Ляхова – советского космонавта, дважды Героя Советского Союза.

В условиях непростой эпидемиологической ситуацией для отдыхающих были приняты все необходимые меры безопасности: сокращение количества ребят в заездах, соблюдение дистанции, дезинфекция помещений, масочный режим. Но несмотря на это, участникам скучать точно не придется. Помимо отдыха, новых знакомств и развлечений их ждет уникальная научно-познавательная программа: семинары, лекции, мастер-классы.

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Источник: администрация Давлекановского района

Фото: администрация Давлекановского района