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В России до конца года запретили массовые мероприятия в школах и детских садах

В России до конца года запретили массовые мероприятия в школах и детских садах

| 03 июл 2020 | 23:01

Роспотребнадзор опубликовал правила организации работы в школах, детских садах и других детских учреждениях в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий документ подписала глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова.



«К требованиям относятся термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра», — пишет ТАСС. Запрещается проведение всех массовых мероприятий до 2021 года.

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Кроме того, необходимо максимально разобщать детей из разных классов, проводить как можно больше мероприятий на свежем воздухе или в помещении, закрепленном за одним классом или группой. Исключения составляют спортзалы, а также кабинеты химии, физики и ИЗО. Игрушки в детских садах должны ежедневно дезинфицироваться. На входе в детские комнаты также должны измерять температуру. Также сообщается, что до 2021 года запрещается отдых детей в палаточных лагерях и выезд в детские учреждения отдыха в другие регионы.
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Источник: ura.news

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