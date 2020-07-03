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В России намерены следить за аппетитом школьников

В России намерены следить за аппетитом школьников

| 03 июл 2020 | 23:28

В российских школах введут "индекс несъедаемости", чтобы контролировать, как тратятся государственные деньги на горячее питание для младших школьников. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Важно организовать так, чтобы дети ели. Чтобы государство не тратило деньги впустую, выведен новый показатель "Индекс несъедамости", меняются нормы, чтобы питание можно было разнообразить», — цитирует Попову "Российская газета".

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В правительстве России создан специальный штаб по организации детского питания в школах, добавила главный санитарный врач России. Также она рассказала, что в школах были введены региональные нормы нормы детского питания, чтобы учитывать особенности и потребности детей каждого региона.
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Источник: ura.news

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