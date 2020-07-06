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В Башкирии во время сдачи ЕГЭ были удалены два выпускника

В Башкирии во время сдачи ЕГЭ были удалены два выпускника

| 06 июл 2020 | 11:09

4 140 выпускников Башкирии 3 июля приняли участие в первом дне сдачи Единого государственного экзамена, который проводился по трём предметам - географии, литературе, информатике и ИКТ.



Несмотря на то, что в целом мероприятие прошло хорошо, два нарушения всё же были зафиксированы. Двух школьников были вынуждены удалить с экзамена за попытку воспользоваться шпаргалками и мобильными телефонами, их результаты будут аннулированы. Пока не известно, на экзамене по какому предмету произошли данные инциденты. Попытка нарушения была записана на камеру видеонаблюдения, установленную в экзаменационной аудитории. Записи с камер можно будет посмотреть до 1 марта 2021 года включительно.

Отметим, что за подобное нарушение школьники могут быть привлечены к административной ответственности и уже не поступят на ту специальность, где требовался проваленный экзамен.

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Министерство образования республики настоятельно рекомендует выпускников не нарушать впредь порядок проведения экзамена, поскольку все попытки будут пресечены, а виновники - наказаны.

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин обратился к выпускникам с речью, в которой выразил свою уверенность в их знаниях, полученных за школьные годы.
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Источник: sterlegrad.ru

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