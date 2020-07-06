Минобр Башкирии прокомментировал информацию о заболевших коронавирусом учителях на ЕГЭ
| 06 июл 2020 | 12:58
Министерство образования в Башкирии выступило с заявлением о ситуации с заболевшими на ЕГЭ коронавирусом учителями. В ведомстве подправили слова руководителя региона Радия Хабирова.
«Почти 10 тысяч детей у нас сегодня приходят в школы. У нас уже с утра вот говорят, что заболевшие учителя есть, организаторы, два-три человека. То есть все это рядом ходит, и надо очень сильно поберечься», - сказал ранее на оперативном совещании глава Башкирии.