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Минобр Башкирии прокомментировал информацию о заболевших коронавирусом учителях на ЕГЭ

Минобр Башкирии прокомментировал информацию о заболевших коронавирусом учителях на ЕГЭ

| 06 июл 2020 | 12:58

Министерство образования в Башкирии выступило с заявлением  о ситуации с заболевшими на ЕГЭ коронавирусом учителями. В ведомстве подправили слова руководителя региона Радия Хабирова



«Почти 10 тысяч детей у нас сегодня приходят в школы. У нас уже с утра вот говорят, что заболевшие учителя есть, организаторы, два-три человека. То есть все это рядом ходит, и надо очень сильно поберечься», - сказал ранее на оперативном совещании глава Башкирии.

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В сообщении ведомства сказано, что заболевших коронавирусом организаторов ЕГЭ в Башкирии нет.
«Сегодня выявили 3х людей с температурой, а не с инфекцией! По рекомендации Роспотребнадзора их не допустили до проведения экзаменов», – проинформировали в министерстве.
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Источник: gorobzor.ru

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