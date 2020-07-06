Минобр Башкирии прокомментировал информацию о заболевших коронавирусом учителях на ЕГЭ

| 06 июл 2020 | 12:58

Министерство образования в Башкирии выступило с заявлением о ситуации с заболевшими на ЕГЭ коронавирусом учителями. В ведомстве подправили слова руководителя региона Радия Хабирова.







«Почти 10 тысяч детей у нас сегодня приходят в школы. У нас уже с утра вот говорят, что заболевшие учителя есть, организаторы, два-три человека. То есть все это рядом ходит, и надо очень сильно поберечься», - сказал ранее на оперативном совещании глава Башкирии.

«Сегодня выявили 3х людей с температурой, а не с инфекцией! По рекомендации Роспотребнадзора их не допустили до проведения экзаменов», – проинформировали в министерстве.

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В сообщении ведомства сказано, что заболевших коронавирусом организаторов ЕГЭ в Башкирии нет.