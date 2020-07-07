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В Белокатайском районе Башкирии школьника удалили с ЕГЭ

В Белокатайском районе Башкирии школьника удалили с ЕГЭ

Белокатайский район | 07 июл 2020 | 12:25

В Башкирии выявили третьего по счёту выпускника, который нарушил правила ЕГЭ. Об этом сообщается в Минобрнауки республики.

Вчера, 6 июля, был первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку. Нарушитель был удалён с экзамена, а его результаты – аннулированы.



Случай произошёл в Белокатайском районе. У выпускника была найдена шпаргалка. До этого ещё два учащихся были удалены с экзамена, у которых также нашли шпаргалки. Один из них сдавал экзамен в Уфе, второй – в Иглино. За нарушение правил были составлены административные протоколы.

В Башкирии во время сдачи ЕГЭ были удалены два выпускника

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В Башкирии во время сдачи ЕГЭ были удалены два выпускника
Кроме этого, шпаргалку изъяли у одного из педагогов-организаторов ЕГЭ. Его также удалили с экзамена. Об этом сообщает начальник отдела ГИА и оценки качества образования Минобрнауки Башкирии Айгуль Байрамгулова.

Наказание следует уже за наличие шпаргалки. Неважно, успел ли воспользоваться ею школьник или нет. За происходящим следят камеры,обычно вся информация о нарушениях поступает с них. После того, как выпускника заподозрили в наличии шпаргалок, к нему подходят организаторы и просят показать руки, стол.

О фактах проноса на экзамен мобильных телефонов информации нет.
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Источник: bash.news

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