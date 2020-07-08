В России 1 сентября не будет традиционных школьных линеек

| 08 июл 2020 | 18:46

Российских школьников оставили без традиционных линеек 1 сентября из-за коронавируса. Об этом заявил глава министерства просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.







Кравцов добавил, что мероприятие «пройдет немножко в другом формате», но не уточнил, в каком именно. Министр также выразил надежду, что и школьники, и учителя придут в школы и начнется образовательный процесс.



29 июня Кравцов заявил, что новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября, дети продолжат учиться в обычном режиме. Министр добавил, что с возобновлением очных занятий будут усилены меры эпидемиологической защиты.









7 июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат Олег Смолин усомнился в открытии российских школ к сентябрю. Он заявил, что хотел бы согласиться с Кравцовым, но предположил, что придется исходить из прогноза «все возможно», так как нет гарантий, что в России не будет второй волны коронавируса.Школы, вузы и колледжи в России полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно.

За весь период пандемии в России выявили 700 792 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 1 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.

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