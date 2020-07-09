В Стерлитамаке у шестой гимназии появится новый корпус
Стерлитамакский район | 09 июл 2020 | 19:11
Завершается работа по передаче в муниципалитет из республиканской собственности комплекса зданий, в которых ранее размещался Стерлитамакский филиал Уфимского государственного авиационного технического университета. Несколько лет назад филиал закрылся и какое-то время здания пустовали.
Как сообщает отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака, в последующем два учебных корпуса института планируется реконструировать для гимназии №6, которая расположена неподалёку. В данный момент ученики гимназии занимаются в две смены, само учебное учреждение нуждается в расширении площадей. В новом корпусе можно будет разместить более 300 учеников. В пятиэтажном общежитии университета после реконструкции предполагается открыть детский сад и организовать образовательный технопарк.
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