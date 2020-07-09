В Стерлитамаке у шестой гимназии появится новый корпус

Стерлитамакский район | 09 июл 2020 | 19:11

Завершается работа по передаче в муниципалитет из республиканской собственности комплекса зданий, в которых ранее размещался Стерлитамакский филиал Уфимского государственного авиационного технического университета. Несколько лет назад филиал закрылся и какое-то время здания пустовали.







Как сообщает отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака, в последующем два учебных корпуса института планируется реконструировать для гимназии №6, которая расположена неподалёку. В данный момент ученики гимназии занимаются в две смены, само учебное учреждение нуждается в расширении площадей. В новом корпусе можно будет разместить более 300 учеников. В пятиэтажном общежитии университета после реконструкции предполагается открыть детский сад и организовать образовательный технопарк.

- Здания построены на совесть. После реконструкции мы получим прекрасный образовательный комплекс, - отметил глава администрации Владимир Куликов. – Здесь имеются не только образовательные классы, но и большой спортзал, столовая, мастерские. Большая территория позволит в дальнейшем построить хорошую многофункциональную спортивную площадку. После передачи зданий в муниципалитет нам предстоит подготовить проектно-сметную документацию и войти с проектом в региональную либо федеральную программу. Впереди нас ждут довольно длительные процедуры, которые могут занять пару лет.



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Фото: www.sterlitamakadm | администрация Стерлитамака