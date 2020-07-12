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В России в августе будет принято решение о проведении школьных сентябрьских линеек

В России в августе будет принято решение о проведении школьных сентябрьских линеек

| 12 июл 2020 | 12:45

Роспотребнадзор установил сроки, в соответствии с которыми будет принято решение о проведении 1 сентября школьных линеек.



Согласно мнению руководителя ведомства Анны Поповой, данный вопрос будет решён во второй половине августа. Нужно учесть, что решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России.

Она уверена, что школьники встретят новый учебный год не дистанционно, а в своих школах, но пока остаётся открытым вопрос проведения традиционных школьных линеек.

Попова рекомендует создать для детей особую вакцину от коронавируса, акцентировав при всем этом внимание на «особых требованиях по безопасности».

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Напомним, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что линейки в учебных заведениях 1 сентября пройдут, но немного в другом формате, чем обычно. При всем этом должны будут соблюдаться меры безопасности в сложившейся эпидемиологической ситуации в России. Школам необходимо будет создать для школьников безопасные условия для обучения. С этой целью Роспотребнадзор рекомендовал в первое время отменить общие перемены, а первый урок в различных классах начинать в разное время. При возможности также рекомендовано уменьшить число обучающихся в одном классе, а в учебных кабинетах проводить регулярную дезинфекцию.
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Источник: sterlegrad.ru

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