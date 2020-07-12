В России в августе будет принято решение о проведении школьных сентябрьских линеек

| 12 июл 2020 | 12:45

Роспотребнадзор установил сроки, в соответствии с которыми будет принято решение о проведении 1 сентября школьных линеек.







Согласно мнению руководителя ведомства Анны Поповой, данный вопрос будет решён во второй половине августа. Нужно учесть, что решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России.



Она уверена, что школьники встретят новый учебный год не дистанционно, а в своих школах, но пока остаётся открытым вопрос проведения традиционных школьных линеек.



Попова рекомендует создать для детей особую вакцину от коронавируса, акцентировав при всем этом внимание на «особых требованиях по безопасности».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram