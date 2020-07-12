В России в августе будет принято решение о проведении школьных сентябрьских линеек

Напомним, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что линейки в учебных заведениях 1 сентября пройдут, но немного в другом формате, чем обычно. При всем этом должны будут соблюдаться меры безопасности в сложившейся эпидемиологической ситуации в России. Школам необходимо будет создать для школьников безопасные условия для обучения. С этой целью Роспотребнадзор рекомендовал в первое время отменить общие перемены, а первый урок в различных классах начинать в разное время. При возможности также рекомендовано уменьшить число обучающихся в одном классе, а в учебных кабинетах проводить регулярную дезинфекцию. Читать дальше...