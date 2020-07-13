В ряде районов Башкирии уже с 2020 года введут единую школьную форму

| 13 июл 2020 | 10:41

В Башкирии с 2020 года в образовательных учреждениях ряда пилотных муниципалитетов будет введена единая школьная форма. Данное поручение дал глава республики Радий Хабиров, сообщается в пресс-службе Минобразования Республики Башкортостан.







Ведомством были организованы выездные показы коллекций школьной формы для того, чтобы родители учеников смогли оценить качество ткани и покрой. Кроме Федоровского, Благоварского, Абзелиловского и Янаульского районов участие в проекте подтвердили Гафурийский и Альшеевский.



По результатам анкетирования, в котором родители и школьники оценят ту или иную форму, единый образец введут и в других районах региона.

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Отметим также, что в перечисленных муниципалитетах школьная форма единого образца появится уже в сентябре 2020 года. Полный комплект одежды будет стоить 4000 рублей.