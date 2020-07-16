В Башкирии детские лагеря заработают в онлайн-формате
| 16 июл 2020 | 22:14
В Башкортостане с 20 июля, то есть со следующего понедельника, детские лагеря начнут работу в формате онлайн. Такая информация появилась на странице Facebook Фанура Ягафарова, вице-премьера правительства Башкирии.
Все понимают, добавил чиновник, что дети предоставлены сами себе - а это причина лишних хлопот для взрослых. Потому было решено возобновить онлайн-смены. Доступ смогут получить все желающие на бесплатной основе. Главное, чтобы был выход в интернет.
Фото: скриншот видео
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