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В Башкирии детские лагеря заработают в онлайн-формате

В Башкирии детские лагеря заработают в онлайн-формате

| 16 июл 2020 | 22:14

В Башкортостане с 20 июля, то есть со следующего понедельника, детские лагеря начнут работу в формате онлайн. Такая информация появилась на странице Facebook Фанура Ягафарова, вице-премьера правительства Башкирии.



Все понимают, добавил чиновник, что дети предоставлены сами себе - а это причина лишних хлопот для взрослых. Потому было решено возобновить онлайн-смены. Доступ смогут получить все желающие на бесплатной основе. Главное, чтобы был выход в интернет.

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Ягафаров выразил уверенность, что все это будет интересно многим. Он также анонсировал мероприятия, среди которых: интеллектуально-развлекательные битвы, состязания, презентации бизнес-проектов, соревнования по киберспорту, различные модули.

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Фото: скриншот видео

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