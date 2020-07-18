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В России студентам планируют до МРОТ увеличить размер стипендии

В России студентам планируют до МРОТ увеличить размер стипендии

| 18 июл 2020 | 14:03

В министерстве науки и высшего образования Российской Федерации рассматриваются варианты повышения студенческих стипендий до минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает пресс-служба министерства.



По данным, которые приводит Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.

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Для увеличения размера стипендий в четыре раза нужно существенное увеличение объёма бюджетных ассигнований. Это признают в министерстве, однако точной суммы возможных затрат не называют.

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Источник: i-gazeta.com

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