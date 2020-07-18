В России студентам планируют до МРОТ увеличить размер стипендии
| 18 июл 2020 | 14:03
В министерстве науки и высшего образования Российской Федерации рассматриваются варианты повышения студенческих стипендий до минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает пресс-служба министерства.
По данным, которые приводит Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.